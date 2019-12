Ronaldo fora do pódio nos 100 melhores do ano da 'World Soccer'

Tal como em todos os recentes anos, e como têm feito várias outras publicações, também a revista britânica 'World Soccer' lançou este sábado uma lista com os 100 melhores futebolistas do ano, numa tabela na qual se destaca essencialmente o facto de Cristiano Ronaldo ter ficado fora dos três primeiros, ao contrário do que sucedeu, por exemplo, tanto no The Best ou Bola de Ouro.No que ao vencedor diz respeito, Leo Messi conseguiu pela quinta vez ganhar o troféu da revista, igualando precisamente o número de vitórias de CR7, que havia vencido em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, ao ficar por curta margem à frente de Virgil Van Dijk (613 pontos contra 602) e depois com quase o dobro dos pontos do terceiro Sadio Mané (366) e do quarto Ronaldo (307).Já em relação a outros portugueses, CR7 comanda uma armada com somente três lusos, à frente de Bernardo Silva (15.º, com 51 pontos) e de João Félix (44.º, com 4 pontos).Por fim, de referir que esta lista é 'mista', apresentando também jogadoras no meio dos jogadores. Neste sentido, na tabela global a melhor futebolista feminina foi Megan Rapinoe, no 21.º posto, à frente da compatriota norte-americana Rose Lavelle (27.ª). A fechar o pódio feminino ficou Jackie Groenen, no 30.º lugar.1 Lionel Messi, 613 pontos2 Virgil Van Dijk, 6023 Sadio Mane, 3664 Cristiano Ronaldo, 3075 Kylian Mbappé, 2166 Mohamed Salah, 2007 Alisson Becker, 1548 Robert Lewandowski, 1429 Frenkie De Jong, 14010= Eden Hazard, 12610= Raheem Sterling, 126(...)15 Bernardo Silva, 5144 João Felix, 4