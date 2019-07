Ronaldo: «Não vou durar para sempre, mas sinto-me com força»

Distinguido na segunda-feira pelo jornal 'Marca' com o prémio Leyenda, Cristiano Ronaldo é esta terça-feira manchete do diário espanhol, graças a uma extensa entrevista na qual falou de tudo um pouco sobre a sua carreira. Um dos temas em destaque acabou por ser naturalmente a sua saída do Real Madrid para a Juventus, uma mudança que o avançado português atribui à necessidade de um novo desafio.





"Mudei um pouco no ano passado, porque deixei o Real Madrid. Necessitava de uma motivação extra na minha carreira, depois de ter ganho o que ganhei no Real Madrid. Precisava de mudar para poder expressar o meu futebol, pois acredito que ainda tenho muito para dar: tanto a mim, como aos adeptos, à própria Juventus e de certeza que vai ser assim. Sinto-me motivado e gosto do faço. Claro que o que mais gosto é ganhar títulos e no ano passado, graças a Deus, ganhámos três. Foi um ano top", começou por considerar CR7, que em entrevista à 'Marca' assegurou que nunca será por falta de espaço que novos troféus não entrarão no seu Museu: "Se não houver sítio... fazemos obras para que entrem mais!"Aos 34 anos, Cristiano Ronaldo vai aproximando-se da 'idade normal' para a retirada dos futebolistas, mas essa questão não parece preocupá-lo. "Vai depender muito da forma como me sinta, da minha motivação, pois fisicamente nunca será um problema... Até aos 40 tens de te tratar bem e creio que esse não será um factor importante, sinceramente. A questão que fará a diferença é mais psicológica. Espero que nesse aspeto não suceda nada até aos 40, mas se acontecer... tudo bem. A vida é assim. Tudo tem um início e um final. Não vou durar para sempre, mas sinto-me com força para ganhar coisas importantes", garantiu.