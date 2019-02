Ronaldo só quer fugir do pesadelo

O 950º jogo oficial de Cristiano Ronaldo foi um pesadelo, do qual o internacional português e a Juventus esperam conseguir acordar na 2ª mão destes oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Depois do desaire por 2-0 na 1ª mão, em casa do Atlético Madrid, a formação italiana mergulhou numa depressão grave e, à imagem do que acontece dentro de campo, coube a CR7 a responsabilidade de começar desde já a motivar as tropas, visando o jogo de Turim. "Foi uma noite difícil, vamos acreditar", escreveu o capitão da Seleção no Instagram.

Ronaldo sabe que a Juve está em maus lençóis e tratou de começar a preparar a reviravolta, que não será fácil. Os colchoneros nunca foram afastados de uma prova a eliminar disputada em duas mãos desde que Simeone assumiu o cargo, e o próprio CR7 sabe que é preciso recuar muito para encontrar uma eliminação sua tão precoce da competição milionária.

Foi em 2009/10, na época de estreia ao serviço do Real Madrid. Os merengues caíram com estrondo frente ao Lyon (1-0 em França e 1-1 em Madrid com golo do português), terminando a prestação europeia nos oitavos-de-final.

De lá para cá, Ronaldo esteve em quatro finais e quatro ‘meias’. Ou seja, o jogador não está habituado a ficar pelo caminho tão cedo e tudo fará para inverter esta tendência, que já deixou marca. Na manhã seguinte ao desaire, as ações da Juve desceram 9% na Bolsa de Milão, algo que significa uma perda de 140 milhões... Uma dor de cabeça que poderá ser resolvida com uma exibição de gala na 2ª mão destes ‘oitavos’.