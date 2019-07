Ronaldo: «Vejam quanto gastou o Barcelona e não ganhou nenhuma Champions»

Melhor marcador da história da Liga dos Campeões e visto pelos adeptos como o 'Senhor Champions', Cristiano Ronaldo ambiciona conquistar a prova mais importante de clubes pela UEFA também pela Juventus, ainda que assegure, em entrevista à 'Marca', que não vive obcecado por isso. Até porque, explica, a conquista da Champions não se consegue simplesmente com um forte investimento no mercado. E até usa o exemplo do Barcelona..."Numa prova como a Champions, onde apenas ganha um, todos os anos são anos da Juventus, do Real Madrid, do Barcelona... Dou o exemplo do Barcelona: quanto dinheiro gastaram nos últimos cinco anos e não ganharam nenhuma Champions. Não é assim que funciona. A Juventus reforçou-se muito bem e é uma equipa que vai lutar para ganhar, mas dependerá de muitos fatores, nomeadamente os adversários, o momento, as lesões, a sorte... Mas é como digo sempre: não temos de estar obcecados com a Champions. A Juventus irá ganhá-la. Se não for este ano, que espero que seja, será no próximo ou daqui a dois anos. Tem todos os ingredientes para o conseguir", admitiu.Ora, falando do Barcelona, CR7 abordou também a recente aposta feita no mercado. "Vejo-os muito fortes. Reforçaram-se muito bem com De Jong e Griezmann, tal como no ano passado, quando contrataram Coutinho e Dembelé... É sempre uma das melhores equipas do Mundo. O mesmo que o Real Madrid, com Hazard, Jovic, Mendy... A Juve também. Estou sempre atento ao Real, porque deixei um legado e amigos lá. É um clube onde mais títulos conquistei e estou certo que será uma grande temporada", previu.A finalizar o tema Champions, Ronaldo apontou os favoritos para a edição deste ano: "Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, Bayern Munique, Liverpool... Posso ter-me esquecido de algum, mas vejo esta prova como todos os anos. O Barcelona e o Real Madrid, que gastaram mais do que todos os outros, o Manchester City também, talvez seja os grandes favoritos, mas no futebol nem sempre os favoritos ganham", concluiu.