Ronaldo, vinho e uns 'trocos': as apostas no balneário da Juventus

Cristiano Ronaldo confessa o bom ambiente que vive no balneário da Juventus e questionado sobre as apostas que acontecem em muitas das sessões de treino, o internacional português explica que o treinador Massimiliano Allegri não faz parte deste grupo."Não, nunca. Eu faço essas apostas com o Dybala, o Mandzukic, o Khedira e 99% das vezes ganho, talvez uns euros ou uma garrafa de vinho. No balneário tenho uma coleção com três garrafas e 200-300 euros ", contou Ronaldo à imprensa desportiva italiana , que esta segunda-feira chama o internacional português à primeira página com o balanço dos primeiros meses ao serviço da Juventus.Ronaldo fala ainda do Real Madrid e também de Messi, a quem desafia a juntar-se a ele na Serie A