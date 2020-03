Rugani diz sentir-se "bem" depois do "enorme choque" ao saber que tinha coronavírus

O futebolista da Juventus Daniele Rugani, o primeiro da liga italiana a ser infetado com o novo coronavírus, assegurou esta segunda-feira estar "bem" e esperançado de que a sua situação tenha servido para sensibilizar para a pandemia de Covid-19.

"Sinto-me bem e quero tranquilizar toda a gente. Não tive os sintomas mais graves que têm sido anunciados, portanto tenho de me considerar um sortudo", disse o defesa, em declarações à Juventus TV.

Rugani, colega do internacional português Cristiano Ronaldo na Juventus, foi diagnosticado com a Covid-19 na passada quarta-feira, sendo que, desde então, tem estado em quarentena na unidade hoteleira do clube de Turim.

"Foi um enorme choque, porque fui o primeiro do nosso grupo. Espero que tenha servido para consciencializar as pessoas, sobretudo quem ainda não tinha percebido a gravidade deste problema", observou o central, de 25 anos.

A Itália é, depois da China, o segundo país mais afetado pela pandemia de Covid-19, tendo registado, até ao momento, 24.747 casos e 1.809 mortos.