Rugani tranquiliza adeptos da Juventus e deixa o alerta: «Vírus não faz distinções»

Daniele Rugani, jogador da Juventus infetado com Covid-19, garantiu esta quinta-feira que está bem e pediu aos cidadãos italianos que respeitem as medidas impostas pelo governo para conter a propagação do vírus no país.

"Imagino que tenha lido a notícia de que estou infetado, quero tranquilizar todos os que possam estar preocupados comigo, estou bem. Peço a todos que respeitem as regras, porque o vírus não faz distinções", escreveu no Twitter o defesa italiano, que se encontra de quarentena, mas assintomático.

A Juventus, clube no qual alinha o português Cristiano Ronaldo, anunciou na quarta-feira o resultado positivo de Rugani, que se tornou no primeiro futebolista da 'Serie A' infetado com o Covid-19.

O clube ativou todos os procedimentos de isolamento estabelecidos por lei e fez saber que Cristiano Ronaldo "não treinou e permanece na Madeira a aguardar desenvolvimentos relativos à atual situação de emergência de saúde".

O governo italiano decidiu, na segunda-feira, suspender de forma temporária o campeonato italiano de futebol, devido ao avanço significativo do Covid-19 em Itália, o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia, a seguir à China.

A decisão governamental, com efeitos imediatos, vai afetar, durante várias semanas, o campeonato italiano, que é liderado pela Juventus.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quarta-feira a doença Covid-19 como pandemia, justificando a declaração com "níveis alarmantes de propagação e inação".

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.





