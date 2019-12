Rui Costa: «A idade não conta para Ibrahimovic...»

Antigo jogador de Fiorentina e AC Milan, Rui Costa continua a ser um personalidade bastante respeitada em Itália e prova disso é o facto na edição deste domingo o jornal 'Corriere dello Sport' lhe dedicar uma página completa para uma entrevista feita à margem dos Globe Soccer Awards, realizada este domingo no Dubai. Numa conversa na qual Rui Costa falou apenas de temas relacionados ao futebol italiano, o atual diretor do Benfica abordou as suas antigas equipas e aprovou a contratação de Ibrahimovic por parte dos milaneses."O Ibra é o Ibra. Mesmo aos 38 anos... a idade não conta e muito em breve vai mostrar que está em forma. Uma estrela deste nível pode fazer a diferença. O AC Milan precisava de alguém desta categoria, porque o Ibrahimovic é capaz de arrastar os seus companheiros. Além disso, ele escolheu o Milan não pelo dinheiro, mas sim pela motivação. E quando surge um jogador destes, o clube tem de o agarrar", declarou o antigo médio português.Na mesma conversa, Rui Costa abordou também a época de Cristiano Ronaldo e 'desejou' que o seu compatriota vença a Bola de Ouro em 2020. "É um jogador que gosto de ver jogar, um vencedor. Espero que ganhe a Bola de Ouro no próximo ano, porque já a merecia neste, mas também porque se a ganhar é porque Portugal fez um grande Euro'2020. Somos campeões em título e queremos mantê-lo", desejou.