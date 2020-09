Rui Costa: «Daqui a 300 anos ainda se falará de Ronaldo»

A Juventus recebe o Milan no próximo domingo, na 3.ª jornada da Serie A, e no banco das duas equipas vão estar Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, antigos companheiros de Rui Costa no Milan. O jornal 'Tuttosport' falou com o atual administrador da SAD do Benfica, que não avança com prognósticos para a partida, mas garante que os dois técnicos são "verdadeiros irmãos". Rui Costa, que jogou também na Fiorentina, falou igualmente sobre Cristiano Ronaldo.





"Sinto alguma tristeza por não estarem no Milan e por serem rivais dos rossoneri. À parte disso, é bonito vê-los à frente de dois grandes clubes. Neste caso é muito mais do que um jogo entre ex-companheiros, o Pirlo e o Gattuso são amigos, verdadeiros irmãos. Tenho a certeza que vão abraçar-se antes do jogo. Podem discutir durante o encontro, mas mesmo que isso aconteça, sei que depois dos 90 minutos voltarão a ser amigos como antes. No tempo do nosso Milan estavam sempre juntos, as risadas eram constantes, estavam sempre a brincar."Rui Costa revela que Pirlo não lhe pediu conselhos sobre Cristiano Ronaldo. "Nem precisava. O Andrea foi um campeão e sabe perfeitamente como pensam os grandes jogadores, sabe o que os avançados precisam para brilhar em campo. O Pirlo enquanto jogador era fenomenal a servir os avançados e por isso tem essa vantagem no relacionamento com o Cristiano. Depois, ao contrário do que muitos podem pensar, dois campeões como o Cristiano e o Pirlo resolvem problemas e não os criam. São dois génios do futebol. Estou convicto que Ronaldo irá funcionar bem com ele, como funcionou com Zidane. O Zizou, tal como o Andrea, também sabe exatamente o que precisam os avançados."O antigo internacional português foi ainda confrontado com a exibição de Ronaldo, na vitória da Juve contra a Roma. "Surpresa será quando ele não jogar assim e marcar golos fáceis. Daqui a 300 anos ainda se falará de Ronaldo. É único. Mantém o mesmo nível em equipas diferentes, em campeonatos diferentes e na Seleção. Tem 35 anos, já ganhou tudo várias vezes. Contra a Roma ele corria por todo o lado, nunca estava parado, via-se que queria marcar. Quando tem um objetivo não descansa. E conhecendo-o como conheço, estou convencido que ele, além do 'scudetto', quer ser também ser o melhor marcador do campeonato. E, claro, quer também a Champions."Rui Costa tem a perceção que Ronaldo é "muito feliz" na Juventus. "Quando não se está feliz numa equipa de certeza que não se conseguem exibições e golos como aquele em Roma. Para mim chegará aos 40 anos no topo, não tenho dúvida alguma."A Juventus contratou Álvaro Morata e Rui Costa antevê que o espanhol e o português vão entender-se bem. "O Álvaro é um avançado que se mexe muito e seguramente será uma boa ajuda para o Cristiano. Todos querem fazer dupla com o melhor do Mundo, isso permite-lhes ficar com mais espaço. Ele já jogou com Ronaldo no Real Madrid e, se não me falha a memória, marcou 20 golos nessa época. Creio que é o seu recorde."Rui Costa, que garantiu que Fiorentina, Milan e Benifca são as equipas do seu coração, falou também da atual situação do Milan. "O Maldini e o Pioli têm feito um trabalho fanstásco. E depois a equipa tem Ibrahimovic, outro campeão sem idade como o Cristiano. Entre os fenómenos da serie A ponho também o Ribery, um jogador que continua a encantar. Fisicamente não estão como há 10 anos, principalmente ao nível da recuperação entre jogos, mas com a bola no pé continuam a fazer a diferença e desequilibram."A finalizar, o administrador da SAD encarnada foi questionado sobre quem será o sucessor de João Félix no prémio 'Golden Boy', atribuído precisamente pelo 'Tuttosport'. "O meu favorito é o Haaland. É fortíssimo".