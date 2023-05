Sampdoria confirma descida à Serie B 11 anos depois

A Sampdoria confirmou esta segunda-feira a descida à Serie B, 11 anos depois da última vez que lá esteve. A formação orientada por Dejan Stankovic perdeu no terreno da Udinese (2-0), na 34ª jornada do campeonato italiano, sendo a primeira equipa com destino 'traçado'.Os portugueses Leonardo Buta e Vivaldo Semedo não saíram do banco da equipa da casa.A 'Samp', campeã em 1991, soma apenas 17 pontos em 34 rondas e é a primeira equipa despromovida na Serie A em 2022/23.