Sampdoria consegue primeiro triunfo na Serie A na visita à Cremonese

A Sampdoria conseguiu esta segunda-feira a primeira vitória na Liga italiana de futebol, ao triunfar por 1-0 na visita ao terreno da Cremonese, agora a única equipa sem triunfos no campeonato, em jogo da 11.ª jornada da prova.



Um golo do defesa gambiano Omar Colley, aos 78 minutos, garantiu os três pontos para a equipa da Sampdoria, numa partida em que a Cremonese desperdiçou uma grande penalidade logo aos sete minutos, pelo nigeriano Cyriel Dessers.

Com este triunfo, a Sampdoria está no 18.º posto, com seis pontos, enquanto a Cremonese é 20.ª e última, com apenas quatro pontos, estando ambas em zona de despromoção.

No outro jogo do dia da Liga italiana, o Verona, com o português Miguel Veloso a titular, foi derrotado na visita ao Sassuolo e também está em zona de descida, no 19.º lugar com cinco pontos, enquanto a equipa da casa é nona, com 15.

Federico Ceccherini adiantou o Verona no marcador logo no primeiro minuto, mas o Sassuolo deu a volta ao resultado, com tentos do francês Armand Lauriente, aos 32 minutos, e de Davide Frattesi, aos 74.