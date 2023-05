Sampdoria empata com Empoli já com descida consumada

A Sampdoria empatou esta segunda-feira a um golo na receção ao Empoli, no fecho da 35.ª jornada da Liga italiana de futebol, quando já tem o destino traçado com a descida à segunda divisão.

No entanto, a formação de Génova esteve à beira de alcançar a quarta vitória no campeonato, depois de ter adiantado no marcador por Alessandro Zanoli, aos 34 minutos, na sequência de uma jogada de insistência do veterano Fabio Quagliarella, de 40 anos, no flanco esquerdo, seguido de cruzamento para a área, da linha de fundo.

Quando o triunfo parecia consumado, o Empoli conseguiu empatar aos 90+3 minutos, pelo avançado Roberto Piccoli, que tinha entrado em campo aos 85, a render Nicolò Cambiaghi.

A Sampdoria, que segue em 20.º e último lugar, com 20 pontos, e que já desceu à Serie B, soma três vitórias no campeonato, além de nove empates e 23 derrotas, enquanto o Empoli segue em 14.º, com 38, mais oito do que o Verona, que é a primeira equipa abaixo da 'linha de água', quando faltam três jornadas para o fim.

O Nápoles, já consagrado campeão, lidera com 83 pontos, seguido da Juventus, com 69, do Inter, com 66, da Lazio, com 65, do AC Milan, com 61, e da Roma, de José Mourinho, em sexto, com 59.