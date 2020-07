Sarri ameaça fechar época na Serie A com os Sub-23 em campo

Poucos dias depois de ter sido campeã, a Juventus celebrou essa conquista com um jogo para esquecer diante do Cagliari, ao perder por 2-0 numa noite na qual a exibição esteve bem longe de ser a desejada por adeptos e equipa técnica. Ora, para Maurizio Sarri o calendário intenso desta fase final da temporada tem uma responsabilidade nessa situação, de tal forma que, com a Liga dos Campeões ao virar da esquina, o técnico da Juve pondera até apresentar na última jornada da Serie A, no sábado, a equipa de reservas.





"Sofrer 40 golos numa temporada pode ser motivo para preocupação, mas o jogo de hoje [ontem] não. Temos jogadores lesionados e fomos campeões há 68 horas. Por isso foi um jogo atípico que deve ser encarado dessa forma. Temos de ser mais sólidos, mas somos os únicos na Europa que jogaram cinco jogos em 12 dias. A Liga criou-nos um grande problema. Vamos ver como estamos amanhã e se será melhor apresentar os Sub-23 no sábado diante da Roma, de forma a termos uma melhor recuperação", admitiu o técnico, que falou ainda da sua opção de não poupar Cristiano Ronaldo."O Cristiano e o Higuaín tiveram bons momentos e criaram oportunidades, mas faltou-nos classe e frieza. O Cristiano estava muito motivado, queria jogar porque se sentia bem e pronto para tal", acrescentou.