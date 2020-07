Sarri elogia dupla Ronaldo/Dybala: «Perceberam o que podem conquistar juntos»

A vitória da Juventus frente ao Génova, por 3-1, deixou Maurizo Sarri satisfeito com o resultado e com a interação da dupla Ronaldo/Dybala.





"Algo mudou em termos de movimentos, mas mais do que qualquer outra coisa parece-me que o entendimento deles melhorou muito. Ronaldo e Dybala perceberam o que podem conquistar juntos, isso é algo que tenho vindo a notar durante os treinos", afirmou o Sarri."[Ronaldo] é muito bom a libertar-se da marcação, mas quando decide arrancar com a bola é o jogador mais forte que vi", elogiou o treinador, explicando a substituição do internacional português aos 74 minutos: "A ideia inicial era tirar o Dybala, mas depois olhei para o Ronaldo e pensei em todos os minutos que estava a acumular. Era algo que tínhamos vindo a falar nos últimos dias. Ele estava à espera, saiu com grande serenidade."A Juventus lidera o campeonato italiano com 72 pontos, mais 4 do que a Lazio, na 2.ª posição.