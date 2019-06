Sarri encontrou-se com Cristiano Ronaldo e pediu-lhe mais de 40 golos por época

Assim que Maurízio Sarri chegou a Turim disse que uma das primeiras coisas que precisava fazer era entender o que os jogadores pensam. Por isso o novo treinador da Juventus não perdeu tempo e foi ter com Cristiano Ronaldo, a estrela da equipa que se encontra de férias com a família, com quem teve uma conversa franca.Segundo a 'Gazzetta dello Sport', Sarri explicou ao internacional português que o grupo vai ser construído em seu redor. E o plano é utilizar Ronaldo como homem de área, para que possa marcar mais golos. Quer que seja mais CR9 e menos CR7...O treinador, adianta o mesmo jornal, lançou-lhe um desafio, ao qual dificilmente Ronaldo dirá que não: pretende que o português ultrapasse a barreira dos 40 golos por época.Já no dia da apresentação o técnico italiano tinha deixado claro que queria tirar o máximo proveito do craque: "É emocionante treinar o Cristiano, é o melhor do Mundo e gostava de o ajudar a ultrapassar novas metas."