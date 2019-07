Sarri explica ausência de Ronaldo no último particular

Equipa sul-coreana festeja golo à Ronaldo: reação de CR7 no banco da Juventus diz tudo Equipa sul-coreana festeja golo à Ronaldo: reação de CR7 no banco da Juventus diz tudo

Maurizio Sarri revelou que a decisão de deixar Cristiano Ronaldo de fora no particular frente à Team K-League, em Seul (Coreia do Sul), foi tomada após uma conversa a três, que envolveu também o presidente da Juventus, Andrea Agnelli."Era esperado que o Ronaldo jogasse hoje, mas ele não estava 100% apto devido a uma fadiga muscular. Falei com Andrea Agnelli e Ronaldo antes da partida e concluímos que o melhor seria ele descansar", salientou após o empate a dois golos.A situação criou algum desconforto com a organização, que tinha garantido que CR7 jogaria pelo menos uma parte, sendo que houve bilhetes a serem vendidos por um valor aproximado de 180 euros.