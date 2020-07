Sarri revela o que Cristiano Ronaldo lhe disse após golo de livre

Diante do Torino, Cristiano Ronaldo quebrou finalmente uma seca de golos de livre direto, ao conseguir o primeiro tento neste tipo de lances pela Juventus ao cabo de 43 tentativas. No final da partida, o avançado português assumiu que há muito perseguia este golo, algo que Maurizio Sarri... não fazia ideia.





"Sinceramente não imaginava que isso fosse algo que o incomodasse, mas no final do jogo virou-se para mim 'finalmente!'. Nessa altura percebi que ele estava à procura deste golo há muito tempo", assumiu entre risos o técnico italiano, que em seguida abordou a subida de forma recente de Paulo Dybala."Tenho uma forte relação com ele. Somos honestos um com o outro e nunca tive dúvidas sobre ele. Teve algum azar na temporada passada, mas sempre lhe disse que tinha de treinar e jogar, tal como ele me disse aquilo que pensava. Creio que acabei por conseguir convencê-lo que tem de jogar mais perto do Cristiano Ronaldo e não andar tanto à procura da bola no nosso meio campo", explicou.