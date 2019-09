Sarri não sabe se conta com Ronaldo para jogo com o Brescia: «Apresenta fadiga muscular»

Cristiano Ronaldo não vai fazer todos os jogos da época na Juventus, disso já sabemos. Até ao momento o internacional português foi sempre utilizado durante os 90 minutos, mas amanhã, frente ao Brescia, o internacional português - que hoje deve comparecer na cerimónia da entrega do prémio 'The Best' - pode ser poupado. Pelo menos foi o que deu a entender Maurizio Sarri na conferência de imprensa de antevisão da partida."O Ronaldo apresenta alguma fadiga ao nível do adutor, o que é normal. Vou ver como está hoje, no treino, e amanhã logo decidimos se joga ou não", disse o treinador da equipa campeã italiana.Ronaldo pode não ser o único a ser poupado na visita ao Brescia. "Vou falar com os médicos e analisar cada situação do ponto de vista racional. Acredito que é preciso manter uma certa continuidade, mas vamos avaliar a condição física dos jogadores e perceber se será necessário fazer alterações."Blaise Matuidi e Giorgio Chiellini estão lesionados.