Sarri prepara regresso de Cristiano Ronaldo e companhia aos treinos da Juventus

Maurizio Sarri voltou esta manhã ao centro de treinos da Juventus. É a primeira vez que o técnico visita a Continassa desde 11 de março, dia do último treino da equipa antes de as competições serem interrompidas devido ao novo coronavírus.





O emblema octacampeão vai regressar aos treinos coletivos na próxima segunda-feira, mas grande parte dos jogadores e staff voltaram esta manhã.Cristiano Ronaldo saiu da Madeira rumo ao norte de Itália no passado dia 4. A data do regresso do português foi pensada de forma a que CR7 pudesse cumprir um período de quarentena preventiva antes de se apresentar aos trabalhos.Postura diferente a de Gonzalo Higuaín que só regressa amanhã a Turim, sendo o último atleta a voltar do estrangeiro. Esta decisão tem gerado alguma polémica no país transalpino, pois o argentino não vai poder cumprir o tal período de quarentena antes de se juntar aos companheiros.