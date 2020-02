Sarri: «Ronaldo ficou muito sozinho na frente»

Maurizio Sarri admitiu que a Juventus não atravessa o melhor momento da época mas sublinhou que o empate (1-1) frente ao Milan acabou por ser um bom resultado.





"Vínhamos de um jogo mau [derrota em Verona, para a Liga] mas obtivemos um bom resultado. Estivemos melhor em termos de passes mas continuamos a falhar no último terço e é um processo que temos de melhorar", afirmou o treinador da vecchia signora à Rai Sport após a 1ª mão das meias-finais da Taça de Itália.O técnico italiano abordou a performance do meio-campo da Juve e reconheceu que a equipa não teve capacidade para apoiar Cristiano Ronaldo. "Pjanic fez um bom jogo, Ramsey esteve muito bem nos primeiros 40 minutos e depois caiu. Ronaldo ficou muito sozinho na frente", sustentou.Sarri considerou ter faltado rigor e agressividade defensiva à Juventus e o técnico italiano lamentou a forma como a equipa consentiu o golo marcado por Rebic . "Temos de trabalhar para evitar alguns golos como o de hoje, por exemplo, que nascem de cruzamentos lentos e fáceis de defender, na minha opinião. Também não devíamos ter permitido que Ibrahimovic entrasse na nossa área, mas não fomos suficientemente agressivos.""Eu não gosto da regra, mas não é por eu não estar de acordo com a lei que me vou dedicar ao crime. 10 minutos antes houve um cotovelo na cara de Cuadrado e era grande penalidade.""Faltam 15 dias. Agora não estamos bem, mas talvez no dia 1 de março já estaremos. Contudo, no jogo desta noite recebi indicações positivas."