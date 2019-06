Sarri tem dois nomes em mente para reforçar a Juventus

A chegada de Maurizio Sarri vai dar novo alento à política de contratações da Juventus e, segundo informações da 'Sky Sports', o técnico italiano já manifestou dois desejos à administração bianconeri. Paulo Pogba, do Manchester United, foi um dos pedidos do treinador e o francês veio colocar mais lenha na fogueira, ao afirmar-se preparado para um novo desafio. A concorrência do Real Madrid no internacional gaulês será difícil de suplantar.





O outro nome na lista de transferências de Sarri é o extremo Federico Chiesa, da Fiorentina. Aos 21 anos, o jovem está na seleção transalpina que disputa o Europeu sub-21, tendo bisado este domingo no confronto com a Espanha.