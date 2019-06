Sarri: «Treinar Ronaldo é uma emoção, gostaria de ajudá-lo a bater mais recordes»

Sarri já trabalha em Turim: quem sai e quem fica na Juventus



Maurizio Sarri deu esta quinta-feira a primeira conferência de imprensa como treinador da Juventus. O técnico italiano, de 60 anos, falou sobre a importância de treinar o clube campeão italiano assim como Cristiano Ronaldo."Estou muito contente de estar na equipa mais importante de Itália. Depois da experiência no Chelsea este é um passo em frente", afirmou o técnico que regressa à Serie A depois de um ano na Premier League.Quanto ao facto de encontrar CR7, Sarri não esconde a satisfação por ir trabalhar com o internacional português: "No Chelsea treinei jogadores muito fortes, mas treinar Cristiano Ronaldo é uma emoção. Do meu ponto de vista, dei um passo em frente. Gostaria de ajudá-lo a bater mais alguns recordes", assumiu, acrescentando: "Já treinei o melhor marcador da Serie A [Higuaín], gostaria de treinar dois."Sarri admitiu ainda que gostaria de ver dois ou três jogadores reforçarem o plantel da Juve para a temporada 2019/2020.