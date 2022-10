Segurança privado evita assalto em casa de Di María

O jornal 'La Repubblica' noticia que um grupo de ladrões tentou assaltar a mansão de Ángel Di María, juntos às colinas de Turim, mas o intento acabou frustrado. O responsável foi o segurança privado do futebolista argentino da Juventus: avisou as autoridades assim que se apercebeu de movimentações na residência.Segundo a mesma fonte, o caso ocorreu esta quinta-feira e o alerta foi dado rapidamente, de forma a que a polícia italiana deteve mesmo um dos larápios em fuga. "Ouvimos gritos e depois alguns barulhos que pareciam tiros", garante uma pessoa não identificada que terá assistido a tudo.Contudo, os disparos não estão confirmados nem a quantidade de homens que chegou a entrar na residência do antigo jogador do Benfica.