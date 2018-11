Selecionador italiano convoca três estreantes para jogo com Portugal

Os médios Sensi e Tonali e o avançado Grifo foram convocados esta sexta-feira pela primeira vez para a seleção italiana, para o jogo com Portugal, da Liga das Nações, e o particular com os Estados Unidos.O selecionador italiano, Roberto Mancini, convocou 27 jogadores para o encontro com a equipa lusa, líder isolada do Grupo 3 da prova, que se vai disputar em 17 de novembro, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, com início às 19H45 horas (em Lisboa).A Juventus, heptacampeã italiana e líder destacada da Serie A, é o clube mais representado entre os eleitos de Mancini.Portugal, que 10 de setembro venceu a Itália por 1-0, no Estádio da Luz, em Lisboa, lidera o Grupo 3 da Liga das Nações A, com seis pontos, mais dois do que a seleção transalpina e mais cinco do que a lanterna-vermelha Polónia, já eliminada.A equipa orientada por Fernando Santos precisa apenas de conquistar um empate em Milão para se qualificar para a 'final four' - que deverá organizar, em junho de 2019 -, mas mesmo uma derrota poderá ser retificada três dias mais tarde, em 20 de novembro, quando receber a Polónia, em Guimarães.Depois de disputar a última partida na nova competição de seleções da UEFA frente à equipa das quinas, a seleção italiana defronta a congénere dos Estados Unidos, em 20 de novembro, em jogo particular na cidade belga de Genk.Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (AC Milan) e Sirigu (Torino).: Biraghi (Fiorentina), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), De Sciglio (Juventus), Emerson (Chelsea, Ing), Florenzi (Roma), Romagnoli (AC Milan) e Rugani (Juventus).: Barella (Cagliari), Gagliardini (Inter Milão), Jorginho (Chelsea, Ing), Pellegrini (AS Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Tonali (Brescia) e Verratti (Paris Saint-Germain, Fra).: Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Chiesa (Fiorentina), Grifo (Hoffenheim, Ale), Immobile (Lazio), Insigne (Nápoles), Kévin Lasagna (Udinese), Pavoletti (Cagliari) e Politano (Inter Milão).