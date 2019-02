Sem braçadeira e fora dos convocados, Icardi deixa recado e polémica sobe de tom

Mauro Icardi protagonizou na quinta-feira mais um episódio a juntar à polémica dos últimos tempos em torno da sua situação no Inter. O avançado argentino fez uma publicação nas redes sociais que está a ser entendida como um recado ao treinador Luciano Spalletti."É melhor manter a boca fechada e parecer estúpido do que abri-la e acabar com as dúvidas", referiu o jogador, citando o escritor norte-americano Mark Twain.Recorde-se que Icardi está em guerra aberta com o Inter devido à sua (não) renovação. As críticas de Wanda Nara , mulher e agente do jogador, fizeram aumentar ainda mais a celeuma, que acabou com a retirada da braçadeira de capitão ao avançado. O jogador acabou mesmo por não constar na convocatória para o jogo de quinta-feira com o Rapid Viena, da Liga Europa, mas Spalletti esclareceu que foi o próprio jogador quem recusou integrar a lista.