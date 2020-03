Serie A afasta cenários de classificação parcial e playoff e prevê regresso "nos próximos meses"

A Liga italiana afastou os cenários de classificação parcial e de playoff ao comunicar que os campeonatos nacionais "serão retomados assim que as condições sanitárias o permitirem", mostrando o desejo no retorno da competição. A decisão foi tornada pública esta sexta-feira, em comunicado emitido após reunião com os representantes dos clubes italianos.





"A Liga italiana esteve hoje reunida com os vários representantes dos clubes por vídeo-conferência, continuando a avaliação, que iniciou ontem, do impacto de que o COVID-19 tem tido na atividade desportiva. A posição da Serie A, partilhada ontem pelos clubes e por todas as outras ligas europeias, é encerrar a atividade desportiva ao concluir os campeonatos nacionais nos próximos meses, que serão retomados assim que as condições sanitárias o permitirem. Até ao momento, a Liga italiana, cujo o principal objetivo neste momento é a proteção da saúde, colocou alguns grupos de emergência que irão dedicar-se ao tratamento do coronavírus", pode ler-se no comunicado emitido.