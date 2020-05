Serie A e Taça: já são conhecidas as datas para o regresso do futebol em Itália

Vincenzo Spadafora, ministro do Desporto italiano, anunciou esta quinta-feira que o futebol em Itália tem 'luz verde' para o seu regresso e até apontou as datas: o campeonato italiano regressa no dia 20 de junho, enquanto que a Taça regressa uma semana antes, dia 13.





"A Itália está a começar de novo e é certo que o futebol também o deveria fazer. Podemos dizer que o campeonato será retomado a 20 de junho. Há também a possibilidade de as meias-finais e a final da Taça de Itália poderem ser disputadas nos dias 13 e 17", apontou Vincenzo Spadafora, depois da reunião por vídeo-conferência realizada esta quinta-feira, entre a Associação de Futebol, Ligas, jogadores, treinadores e árbitros de futebol.Caso a onda de casos positivos à Covid-19 em Itália volte a subir e coloque em causa a saúde dos jogadores e os variados integrantes das equipas profissionais, já estão definidos dois planos 'back-up' para definir a conclusão da prova, tal como confirmou esta quinta-feira Vincenzo Spadafora."Hoje chegou a aprovação ao protocolo lançado pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) que vem a confirmar o isolamento total de um jogador caso este venha a testar positivo ao vírus durante a competição. Contudo, se a curva de casos positivos [à Covid-19] aumentar e forçar nova paragem do campeonato, a FIGC já garantiu que existem dois planos: o 'B' consiste na realização de um playoff e o 'C' no congelamento das classificações", concluiu.