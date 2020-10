Serie A: Inter regressa aos triunfos e Atalanta volta a perder

O Inter Milão regressou este sábado aos triunfos na Serie A italiana, ao vencer no terreno do Génova (2-0), e subiu provisoriamente ao terceiro lugar, aproveitando o deslize da Atalanta na receção à Sampdoria (3-1), na quinta jornada.

Depois de uma primeira parte sem golos, o avançado belga Lukaku abriu a contagem, aos 64 minutos, e D'Ambrosio confirmou o triunfo do Inter Milão, aos 79', pondo fim a um registo de dois jogos sem vencer na liga (uma derrota e um empate).

Com esta resultado, os vice-campeões italianos subiram provisoriamente ao terceiro posto, com 10 pontos, mais um do que Atalanta e Sampdoria, que se defrontaram no primeiro jogo do dia.

Em Bérgamo, a Atalanta sofreu o segundo desaire seguido no campeonato e foi surpreendida pela equipa de Génova, que registou o terceiro triunfo seguido, depois de um arranque com duas derrotas.

O internacional português Adrien Silva não saiu do banco da Sampdoria e viu a sua equipa chegar à vantagem aos 13 minutos, pelo veterano avançado Quagliarella, que também falhou uma grande penalidade já perto do intervalo.

Na segunda parte, o norueguês Thorsby, aos 59 minutos, aumentou a diferença, mas o colombiano Zapata deu alguma esperança à Atalanta, aos 80, com a conversão de uma grande penalidade.

Quando a equipa da casa procurava fugir à derrota, o checo Jankto, aos 90+2 minutos, aproveitou os espaços dados e confirmou a vitória da