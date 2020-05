Serie A recusa corte de 15 a 18 por cento nas receitas televisivas

Luigi de Siervo, administrador principal da Liga Serie A, organizadora dos campeonatos profissionais em Itália, recusou esta terça-feira que os valores pagos pela Sky aos clubes possa sofrer um corte entre os 15 e os 18 por cento, como propusera na véspera, Máximo Ibarra, CEO da operadora que detém os direitos televisivos da Serie A italiana.





"Nos contactos que tivemos com a Sky, sempre reiterámos ser prioritário que a empresa respeitasse os prazos de pagamento previstos nos contratos", revelou De Siervo, à agência de notícias italiana (ANSA), desvendando aquela que é, desde o início, a posição do organismo que dirige: "Deixámos claro que o pedido feito pela Sky, de um desconto entre os 15 e os 18 por cento, em caso de continuação do campeonato, não poderia ser aceite, especialmente num período financeiramente complicado para as nossas equipas."Em véspera de uma assembleia geral da Liga, em que a retoma das competições será o principal ponto da discussão, De Siervo pede aos clubes que deem prioridade "ao diálogo", que possibilite "soluções equilibradas e de interesse geral".A terminar, o administrador da Liga Serie A garante que "a porta do diálogo com a Sky sempre permaneceu aberta", visto tratar-se de "um parceiro histórico da competição", mas mostra a convicação de que na reunião de quarta-feira "os clubes poderão encontrar uma posição unificada que garanta o respeito pelos seus interesses".