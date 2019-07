Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sinisa Mihajlovic com problema de saúde que o pode afastar do comando técnico do Bolonha Imprensa italiana fala na possibilidade de o ex-treinador do Sporting ter de realizar "tratamentos agressivos"





• Foto: Getty Images