Spalletti avisa Icardi: «Isto não se resolve com 'likes'»

Mauro Icardi e a questão da renovação do seu contrato tem sido um dos temas na ordem do dia no Inter, mas o treinador Luciano Spalletti quer chamar o jogador à razão."O mais importante é percebermos que temos de resolver os nossos problemas a conversar, com contactos reais e não com vídeos ou 'likes'. Se nos lembrarmos como era antigamente as coisas resolvem-se, mesmo que hoje em dia as palavras sejam mais tecnológicas", avisou o técnico.Icardi perdeu a braçadeira de capitão e não foi com a equipa a Viena na semana passada, ao jogo da 1.ª mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa. "Quando se gere um grupo tenta-se ser justo para com os jogadores é o mais importante. Nem sempre fui bem-sucedido, mas sempre tentei alcançar todos eles. Esta equipa sabe como avaliar as regras, a bem da equipa, a bem de todos."O técnico adiantou ainda que Icardi deve voltar já amanhã, no jogo da segunda mão da Liga Europa, à equipa.