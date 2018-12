Spalletti e os casos de racismo no futebol: «Chegou a hora de dizer basta»

Luciano Spalletti lamentou os insultos racistas dos adeptos do Inter ao senegalês Koulibaly, no jogo de quarta-feira com o Nápoles, e apelou ao fim do ódio generalizado no futebol."A minha posição é de condenar. Chegou a hora de dizer basta a coros racistas e discriminatórios. Basta de assobiar um jogador ou um treinador durante os 90 minutos. Basta de ódio no futebol em geral. Isto é o ponto chave", considerou o treinador da equipa d eMilão, na antevisão da partida com o Empoli. "Não devemos penalizar todos os adeptos que chegam ao estádio com crianças, com as famílias."O treinador deixou ainda uma palavra a Koulibaly. "Já aconteceram muitos episódios destes. Estamos com ele e dissemos-lhe isso."