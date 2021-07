Sport TV assegura transmissão da Serie A em exclusivo até 2024

A Sport TV anunciou esta segunda-feira a renovação dos direitos de transmissão da Serie A, em exclusivo, pelo menos até 2024, ou seja, nas próximas três temporadas.





Cristiano Ronaldo vai continuar a 'mostrar-se' ao mais alto nível no canal inteiramente dedicado ao desporto, assim como José Mourinho que está de regresso a Itália, agora para orientar a AS Roma.O CEO da estação, Nuno Ferreira Pires, destacou que a estatégia continua a passar por ouvir as preferência do público que acompanha o canal."A Sport TV ouviu o mercado e apostou na renovação dos direitos daquela que foi considerada a melhor liga de futebol do mundo em 2020 pela Federação Internacional de História e Estatítiscas do Futebol (IFFHS) e uma das três ligas europeias mais valiosas de sempre, estimando-se o seu valor na ordem dos 4,9 mil milhões euros. É para nós uma reaquisição muito importante pelo valor que sabemos ter, acima de tudo, para todos os nossos clientes", vincou.Para além da transmissão dos jogos da liga italiana, a Sport TV vai ainda apostar em dois magazines desportivos dedicados à competição, sendo que num deles será feita a antevisão de cada jornada e no outro o balanço de cada ronda da prova, que arranca a 21 de agosto e só terminará em maio.