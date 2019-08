Stankovic homenageia Sneijder: «Foi um prazer vencer tudo contigo»

O anúncio, de ontem, sobre o abandono de Wesley Sneijder apanhou o mundo do futebol de surpresa. O ex-internacional holandês de 35 anos informou, na última segunda-feira, durante um acordo assinado com o FC Utrecht, o final da sua carreira enquanto jogador profissional.Dejan Stankovic, médio sérvio que coincidiu com Sneijder, no Inter, entre 2009 e 2012, aproveitou, esta terça-feira, para deixar uma mensagem de despedida ao seu ex-companheiro. "Foi um prazer batalhar e vencer tudo contigo! Boa sorte para o teu futuro, companheiro", escreveu o antigo internacional sérvio na sua conta do Instagram.Sob o comando de José Mourinho, os dois jogadores conquistaram pelos nerazzurri uma Liga dos Campeões, um campeonato italiano, uma Supertaça de Itália e um Mundial de Clubes.