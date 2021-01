Stefano Sturaro emprestado pelo Génova ao Hellas Verona

O médio Stefano Sturaro vai jogar no Hellas Verona por empréstimo do Génova até ao final da época, anunciaram este sábado os dois clubes da Liga italiana.

"O Hellas Verona adquiriu Stefano Sturaro ao Génova a título de empréstimo até ao final da temporada, ficando com direito de opção para uma compra definitiva", refere o Hellas Verona em comunicado.

No seu novo clube, o médio de 27 anos vai ser companheiro de equipa do internacional português Miguel Veloso.

Em 2018, Sturaro chegou a ser anunciado como reforço do Sporting, por empréstimo dos italianos da Juventus, mas devido a problemas físicos o médio nunca chegou a vestir a camisola dos 'leões', com o clube português a anunciar em janeiro de 2019 o fim do empréstimo.