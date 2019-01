Sturaro no Génova por empréstimo

O Génova anunciou esta sexta-feira a contratação por empréstimo do futebolista italiano Stefano Sturaro, um dia depois de o Sporting anunciar o fim da cedência do médio por parte da Juventus.O internacional italiano, de 25 anos, regressa ao clube da formação , depois de lá jogar entre 2008 e 2015, no último ano por empréstimo da Juve, depois de ter chegado lesionado aos leões, pelos quais nunca chegou a treinar.A Juventus deu ainda conta dos detalhes do negócio, que inclui um pagamento de um milhão e meio de euros, ficando o Génova com uma opção de compra de 8,5 milhões de euros, além de outros oito milhões em cláusulas por objetivos.Sturaro junta-se aos portugueses Miguel Veloso, Pedro Pereira e Iuri Medeiros no Génova, 14.º classificado da Serie A.