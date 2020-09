Suárez congela a transferência para a Juventus

Luis Suárez já teria acertada a mudança para a Juventus, mas o negócio pode sofrer um revés. Segundo o ‘Sport’, o avançado, de 33 anos, acordou a mudança para Turim com o vice-presidente da Juve, Pavel Nedved, mas agora terá dúvidas acerca dessa opção e espera que surjam ofertas de outros clubes. Até recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem: “Enquanto saem notícias falsas, eu... treino”. A Juventus também pondera alternativas, com Morata e Dzeko no topo da lista.