Taribo West recorda saída do Milan: «A máfia expulsou-me»

Taribo West, antigo defesa nigeriano que jogou no Inter (de 1997 a 1999) e no Milan (1999/2000), contou ao 'Score Nigeria' que a sua saída do Milan nada teve a ver com questões de jogo."A máfia expulsou-me, eles fariam qualquer coisa para me expulsar do Milan. Disseram à imprensa que eu estava lesionado, os médicos corroboraram, mas era mentira. Corromperam-nos", afiançou o antigo jogador.O motivo para que tal acontecesse era só um: "Para eles era impensável que um futebolista africano tomasse o lugar dos veteranos", frisou, referindo-se a Maldini e Costacurta.West acrescentou ainda que teve uma "proposta do Liverpool", mas que teve de se "contentar com o Derby County".