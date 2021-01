Team Manager da Roma despedido após polémica das seis substituições

Gianluca Gombar, Team Manager da Roma, foi despedido da Roma depois do insólito episódio frente ao Spezia. Para além da eliminação na Taça de Itália (2-4), a humilhação ganhou ainda contornos mais escandalosos depois da equipa de Paulo Fonseca ter feito... seis substituições.





Gianluca Gombar foi avisado pelo jogador Lorenzo Pellegrini, mas mesmo assim a sexta substituição ocorreu. De acordo com a 'Gazzeta dello Sport', o dirigente já fez as despedidas do clube.Em setembro, já nesta temporada, a Roma empatou a zeros frente ao Hellas Verona, mas acabou por perder o jogo na secretaria devido a inscrição irregular do médio Amadou Diawara.