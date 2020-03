Coronavírus: Teste positivo a Rugani deixa Brescia, SPAL, Inter e Lyon em alerta

O primeiro caso de coronavírus na Serie A italiana, contraído por Daniel Rugani , poderá provocar um verdadeiro efeito de dominó no futebol a nível europeu. É que, segundo a 'Gazzetta dello Sport', as últimas quatro equipas que a Juventus defrontou (Brescia, SPAL, Inter Milão e Lyon), em jogos nos quais Rugani esteve presente - nos dois primeiros atuou e nos outros foi suplente -, já foram notificadas do controlo positivo ao defesa, o que poderá significar a tomada de medidas adicionais de prevenção, nomeadamente da quarentena.

E se no caso de Brescia e SPAL a quarentena não terá implicações desportivas no imediato, já que o campeonato transalpino estará interrompido pelo menos até início de abril, no caso o Inter Milão e Lyon a situação poderá ser mais complicada, já que os milaneses têm um duelo de Liga Europa agendado com o Getafe e os franceses disputam os seus duelos da Ligue 1 e têm ainda uma partida de Champions com a Juventus na próxima semana. Um encontro que, refira-se, poderá ficar em causa devido a este caso.