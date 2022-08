Thierry Henry 'junta-se' a Cesc Fàbregas e torna-se acionista do Como 1907

O ex-internacional francês Thierry Henry tornou-se esta segunda-feira acionista minoritário do Como 1907, formação que atualmente milita na segunda divisão italiana de futebol. Numa cerimónia realizada hoje no Hotel Hilton, em Como, a antiga figura do Arsenal que faz parte da equipa técnica da Seleção belga falou aos jornalistas presentes no evento.

"Começou um novo capítulo na minha vida, para além de ter sido jogador, treinador e também comentador desportivo. Quando o meu agente me falou sobre esta oportunidade, atirei-me de frente. Um dos meus principais objetivos é investir na comunidade, criar sinergia com a cidade e com as pessoas através de várias iniciativas que também serão úteis para criar postos de trabalho. Como tem uma bonita história, mas neste momento é conhecida principalmente pela beleza da cidade e pelo lago. Esperemos que também seja conhecida pela sua força no futebol. É momento de fazer crescer o aspeto desportivo, mesmo que o passado ainda seja importante e deva ser respeitado. Mas agora queremos dar início a um novo capítulo", disse o antigo futebolista do Arsenal, que junta-se assim a Cesc Fàbregas, jogador do Como 1907 e também acionista minoritário do clube, outra das figuras dos gunners.