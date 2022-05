Tiago Pinto: «Nada melhor que trazer José Mourinho para mudar a mentalidade»

Tiago Pinto explicou que cresceu "a idolatrar José Mourinho", o "número 1 do Mundo", alguém fora-de-série a nível humano. O diretor-geral da Roma comentou o triunfo europeu da Roma que pensa que será apenas o primeiro de outros que se irão seguir"É dificil descrever. Têm sido 15-16 meses muito difíceis. É a minha primeira experiência fora do país, num clube maravilhoso mas difícil de trabalhar. É um título importante mas acredito que será o primeiro de muitos", começou por vincar à Sport TV.Tiago Pinto deu conta de que Mourinho mudou a mentalidade dos romanos. "É uma final sofrida. Aqui dizemos muitas vezes que é preciso mudar a mentalidade. Nada melhor que trazer José Mourinho para mudar essa mentalidade. A equipa hoje soube sofrer. Temos de saber interpretar o jogo. Há momentos em que não podemos jogar bem e a verdade é que as finais ganham-se assim", adiantou."Olhamos para as coisas que queremos olhar. Eu sou uma pessoa que confio sempre no processo e ideias. O míster fez um trabalho inacreditável do ponto de vista do desenvolvimento individual dos jogadores, da promoção dos jovens. Criou esta mentalidade e uma empatia com o público. Melhorámos em muitos aspectos, mesmo às vezes os resultados não sejam o que nós queríamos. Temos muito bem claro aquilo que queremos para os próximos três anos, este foi o primeiro. Classificámo-nos para a Liga Europa, melhorámos muita coisa dentro do clube. Os próximos dois anos serão ainda melhores."