Tonali admite que apostou em jogos do Milan quando era jogador dos rossoneri: suspensão pode ser pesada

A 'Gazzetta dello Sport' revela esta quarta-feira que Sandro Tonali, um dos jogadores italianos envolvidos no escândalo das apostas, admitiu ao procurador de Turim e ao advogado da federação que fez apostas em jogos do Milan quando era jogador dos rossoneri. No entanto, o médio de 23 anos, que atualmente vestes as cores do Newcastle, garante que nunca apostou em encontros em que era elegível para jogar.Se esta afirmação se confirmar, o futebolista não será suspenso ao abrigo do artigo 30 do código da conduta desportiva, uma vez que, não estando convocado nem em campo, não teve como influenciar o resultado do jogo.Tonali reconheceu perante as autoridades que precisa de ajuda para superar o vício do jogo, um primeiro passo que pode aligeirar o castigo a que será sujeito. Mas a pena deverá ser superior aos 7 meses de suspensão de Nicolò Fagioli, uma vez que o médio da Juventus nunca apostou em jogos do seu clube.Se as perícias verificarem que o jogador apostou em jogos do Milan sendo elegível para os respetivos encontros, a 'Gazzetta dello Sport' explica que a suspensão pode ser superior a três anos.Mas como o médio está a colaborar com as autoridades, e se de facto se verificar que não teve intervenção nos jogos dos rossoneri em que apostou, o castigo, mesmo aligeirado, nunca deverá ser inferior a um ano, com mais cinco meses de tratamentos.