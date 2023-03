Torino regressa aos triunfos na Serie A no fecho da 25.ª jornada

O Torino voltou esta segunda-feira a vencer na Liga italiana, quatro jogos depois, na receção ao Bolonha (1-0), no encerramento da 25.ª jornada, em que o Sassuolo bateu a aflita Cremonese (3-2) nos descontos.

No Estádio Olímpico de Turim, o tento solitário do marfinense Karamoha, apontado aos 22 minutos, revelou-se suficiente para o emblema local voltar aos bons resultados e passar a somar 34 pontos, no nono posto, ficando a apenas a um do adversário de hoje, que é oitavo.

Mais cedo, o Sassuolo, 13.º colocado, obteve o triunfo sobre a Cremonese, 19.ª e antepenúltima, já no período de descontos, quando o suplente utilizado Nedim Bajrami (90'+2) marcou o golo vitorioso.

No primeiro tempo, Lauriente (26') e Frattesi (41') marcaram para os anfitriões, enquanto um bis de Dessers (62' e 82'), já no segundo tempo, manteve viva a esperança do conjunto de Cremona até perto do apito final.