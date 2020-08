Três jogadores da Atalanta testam positivo à Covid-19

A Atalanta revelou esta segunda-feira no site oficial que três jogadores do plantel estão infetados com Covid-19, depois da ronda de testes realizada a todos os elementos ligados ao clube antes do arranque da pré-temporada.





O clube de Bérgamo informa ainda que os atletas em questão se encontram assintomáticos e a cumprir isolamento domiciliário, sob o olhar atento das autoridades de saúde locais.Recorde-se que o guarda-redes Marco Sportiello foi o único jogador da Atalanta que testou positivo ao novo coronavírus durante o confinamento.