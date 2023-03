Tribunal de Recurso confirma castigo de dois jogos a José Mourinho

O Tribunal de Recurso da Federação Italiana de Futebol (FIGC) confirmou esta sexta-feira a sanção de dois jogos de castigo aplicada a José Mourinho, treinador da Roma, expulso na partida frente à Cremonese, da 24.ª jornada da Liga italiana.



O treinador português tinha sido punido com dois jogos de suspensão e uma multa de 10.000 euros em primeira instância, depois de o árbitro da partida ter mencionado no relatório que expulsou Mourinho no arranque da segunda parte por palavras "ofensivas" utilizadas na direção do quarto árbitro, tendo, no final do encontro, entrado no balneário da equipa de arbitragem, proferindo "novas palavras injuriosas".

No entanto, Mourinho avançou para o Tribunal de Recurso, que decidiu suspender o castigo baseando-se no facto de estar em curso uma investigação da FIGC para apurar o que realmente aconteceu entre Mourinho e o quarto árbitro na partida entre a Roma e Cremonese, suspensão essa que permitiu ao técnico luso orientar a equipa no banco na partida seguinte frente à Juventus, no Olímpico de Roma.

No final do jogo com a Cremonese, Mourinho explicou que respondeu às "provocações e às palavras ofensivas" do quarto árbitro, Marco Serra, e, no dia seguinte, a imprensa desportiva italiana confirmou que esse membro da equipa de arbitragem ofendeu o treinador português, o qual, na conferência de imprensa após o jogo, afirmou que iria "procurar aconselhamento jurídico".

Entretanto, Marco Serra foi confrontado, num programa televisivo, com a leitura dos seus lábios feita por um especialista, atribuindo ao quarto árbitro as palavras "todos te vão ao c..., vai para casa, vai para casa", mas este negou e, de seguida, apresentou a sua versão. "Disse-lhe: 'Estás a meter o estádio todo contra ti, vai para a área [técnica], vai para a área [técnica]', afirmou Marco Serra, que não quis responder, quando lhe perguntaram, porque reagira Mourinho de forma tão furiosa.

O especialista de leitura labial, no estúdio televisivo, reagiu à justificação do quarto árbitro: "Não pode ter dito 'vai para a área [técnica], vai para a área [técnica]'. Vê-se muito bem que diz 'vai para casa', disse 'vai para casa".

A punição terá como consequência a ausência de Mourinho do 'banco' da Roma nos jogos frente ao Sassuolo, no próximo domingo, e no dérbi da capital italiana frente à Lazio, a 19 de março.