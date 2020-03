Udinese e Sampdoria terminam quarentena

Terminou o período de quarentena dos jogadores da Udinese e, até ao momento, nenhum apresentou sintomas. O clube comunicou ainda que não tem uma data prevista para o regresso aos treinos.

Recorde-se que os jogadores da equipa italiana foram obrigados a cumprir o período de quarentena, depois de Vlahovic, jogador da Fiorentina ter testado positivo para covid-19. As duas equipas encontraram-se na última jornada da liga italiana antes da paragem das competições, num encontro que terminou sem golos.

Numa nota publicada no site, a Udinese esclarece que "em conformidade com as normas governativas a atividade do clube continuará suspensa até nova indicação". Ao contrário do que acontece em outros emblemas, todo o plantel ‘bianconero’ permanece em território italiano.

Já a Sampdoria que registou casos positivos no plantel, informou hoje que "todos os jogadores estão bem e têm cumprido os treinos em casa. Os atletas infetados vão ser submetidos a novos testes brevemente". O clube de Génova anunciou ainda que, além dos casos registados no início do mês, todos cumpriram a quarentena obrigatória mas "mais nenhum jogador testou positivo".

Recorde-se que no plantel da Sampdoria Gabbiadini, La Gumina, Thorsby, Ekdal, Depaoli, Bereszynski e Barreto foram infetados pela covid-19.