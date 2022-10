Udinese vence em Verona com golo de Beto e está a um ponto da dupla de líderes da Serie A

A Udinese deu esta segunda-feira a volta ao resultado e venceu em Verona por 2-1, no fecho da oitava jornada da Liga italiana de futebol, recuperando o terceiro lugar, a um ponto do duo que lidera, Nápoles e Atalanta.

O Verona esteve na frente do marcador desde o minuto 23, altura em que o lateral esquerdo escocês Josh Doig inaugurou o marcador, mas a formação de Udine, que dominou a maior parte do jogo, deu ao volta ao resultado nos últimos 20 minutos.

O avançado português Beto (ex-Portimonense) deu início à reviravolta, aos 70 minutos, ao restabelecer o empate após uma assistência do espanhol Gerard Deulofeu, e quem a consumou foi o médio esloveno Jaca Bijol, aos 90+3 minutos, a colocar justiça no marcador.

De referir que Beto iniciou o jogo no banco de suplentes e apenas foi lançado em campo aos 58 minutos, a render o avançado nigeriano Isacc Sucess, e que o seu compatriota Miguel Veloso foi titular e jogou os 90 minutos no meio-campo do Verona.

Com este triunfo, arrancado nos derradeiros momentos da partida, a Udinese recuperou o terceiro lugar e manteve a perseguição às duas equipas que partilham a liderança, o Nápoles e a Atalanta, ambas com 20 pontos, seguidos pela formação de Udine, com 19, pela Lazio e pelo AC Milan, ambos com 17, e pela Roma, de José Mourinho, em sexto lugar, com 16.