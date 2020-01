UEFA mudou tática da equipa do ano para 'encaixar' Ronaldo

O 'Daily Mail' adianta esta quarta-feira que a UEFA operou uma mudança de última hora na tática da sua equipa do ano (do habitual 4x3x3 para o 4x2x4) de forma a incluir Cristiano Ronaldo nos melhores de 2019.





Segundo aponta o jornal inglês, o português foi o quarto avançado mais votado, ficando atrás de Leo Messi, Sadio Mané e Robert Lewandowski, algo que levou os responsáveis pelo organismo a operar uma troca de última hora na formação, a qual ditou a saída do terceiro médio mais votado, o francês N'Golo Kanté.Confrontada com a troca, uma fonte da UEFA explicou a decisão e considerou a alteração na tática como algo normal. "A formação da equipa do ano foi alterada de forma a refletir os votos dos adeptos em paralelo com os feitos alcançados nas provas da UEFA. Como resultado disso, temos cinco vencedores da Champions e quatro finalistas da Liga das Nações. A formação muda regularmente e este ano não foi exceção", explicou a referida fonte.Segundo o 'Daily Mail', Bernardo Silva foi o 12.º jogador mais votado pelos fãs no site oficial da UEFA, mas o organismo entendeu que não seria correto 'trocar' N'Golo Kanté por um jogador da mesma posição.