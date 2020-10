Um mal nunca vem só: Bolonha perde diante da Lazio e iguala recorde que ninguém quer ter

O Bolonha foi este sábado derrotado (2-1) na visita à Lazio e igualou um recorde das cinco principais ligas europeias (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália) que é um daqueles registos dos quais nenhuma equipa se pode orgulhar.





O conjunto orientado por Sinisa Mihaijlovic leva 38 jogos consecutivos a sofrer golos na Serie A e iguala assim uma marca estabelecida pelos alemães do Duisburgo em 1975. A última vez que o emblema Rossoblu manteve a baliza a zeros foi a 25 de setembro do ano passado, no empate sem golos no terreno do Génova. Desde então, o Bolonha concedeu 69 golos aos adversários.No encontro de hoje, a Lazio adiantou-se no marcador por Luis Alberto aos 54 minutos e ampliou por intermédio de Immobile, aos 76'. O Bolonha ainda reduziu, com golo de Lorenzo De Silvestri, aos 90+1', mas não evitou a terceira derrota consecutiva e continua no 18.º e antepenúltimo lugar, com 3 pontos em 5 jogos. Já a Lazio voltou aos triunfos e soma 7 pontos, ocupando agora o 10.º posto.